Kultur in Nettetal : Hasen-Performance am Gartenteich

Die Künstlerin Victorine Müller inmitten ihrer Ausstellung in Busch8. Sie war vier Wochen lang Artist in Residence beim Projekt Raum Kunst Busch8. Foto: Heribert Brinkmann

Nettetal Vier Wochen lang war die Züricher Künstlerin Victorine Müller Artist in Residence in Busch 8. Jetzt zeigt eine Ausstellung im Projekt Raum Kunst, was in dieser Zeit entstanden ist.

Für vier Wochen war die Züricher Künstlerin Victorine Müller vom Verein Projekt Raum Kunst Busch 8 nach Nettetal eingeladen worden. Seit dem 13. Mai lebte und arbeitete die Künstlerin in Leuth-Busch mit einer Woche Pause und erkundete mit dem Fahrrad die Umgebung. Was in diesen Wochen entstanden ist, präsentiert eine Ausstellung, die am Sonntag um 12 Uhr in der Galerie Busch8 eröffnet wird. Um 15 Uhr folgen eine Performance im Garten und ein Künstlergespräch.

Barbara Schmitz-Becker von Busch8 verfolgt die Arbeit der Schweizer Künstlerin bereits seit Jahren auf Instagram. Jetzt hat sie Müller eingeladen. Beim dritten Residenzprojekt air.nettetal, in diesem Jahr wieder in Alleinregie, wird außergewöhnlichen Künstlern eine Auszeit geschenkt. Sie verlassen ihren Alltag und ihre gewohnte Umgebung, um in einem fremden Atelier Neues zu entdecken, auf neue Ideen zu kommen und neue Werke entstehen zu lassen.

Die 1961 in Grenchen im Kanton Solothurn geborene Künstlerin, die in Bern und Zürich Kunst studierte, ist für ihre Performances, Installationen und Fotografien bekannt. Mit ihren durchsichtigen Luftobjekten aus zusammengeschweißten Plastikfolien hat sie sich einen Namen gemacht. Mit einem übergroßen Elefanten, in den sie hineinkriecht und mit dem Publikum draußen interagiert, tourte sie durch viele Länder. Für diesen Teil ihres Werkes hat sie ein transportables Objekt nach Nettetal mitgebracht. Mit blonden Haaren zitiert sie darin ein Märchen von einer verhexten Gänsehirtin.

Auch wenn dieser Elefant quasi immer „im Raum steht“, entstanden in der Zeit in Nettetal einige neue Videos und vor allem Zeichnungen. Der Ausstellungstitel „Dem Hasen auf der Spur“ beschreibt diese aktuellen Arbeiten. Denn bei ihren Ausflügen mit dem Fahrrad fühlte sie sich von einem Hasen begleitet. Hatte sie in früheren Zeichnungen bereits Mischwesen mit überlangen Ohren dargestellt, so kam jetzt explizit der Hase dazu – und das ganz real als wildes Tier in der Natur, nicht mythologisch aufgeladen etwa als Fruchtbarkeitssymbol.

„Ich bin mit dem Plan gekommen, keinen Plan zu haben“, sagte die Künstlerin vorher. Einem Hasen zu begegnen, lässt sich nicht planen, war aber ein willkommenes Vehikel, mit der Natur in Kontakt zu treten. Die Videos, die rund um Leuth entstanden, zeigen keinen Hasen. Diese flüchtigen Momente ließen sich nicht festhalten, es geht auch nicht um eine Dokumentation des Erlebten. Das interpretiert sie in ihren Zeichnungen. Die entstehen in zwei Phasen, sie „zeichnet“ mit Acrylfarben die Farbfelder, die dann mit Kohlestrichen akzentuiert werden.

Die Videos enthalten eine Überraschung: Performances haben nach herkömmlicher Erfahrung oft mit Bewegung im Raum zu tun. Victorine Müller inszeniert sich in der Natur meistens in statischer Ruhe. Sie wird eins mit der Natur und fragt sich, aber auch den Betrachter, welche Wirkungen damit einhergehen. Mit ihren performativen Eingriffen in die Natur spürt sie der beseelten Natur nach. Mit dem Rad unterwegs, nimmt sie Eindrücke auf, die dann im Atelier zu Papier oder auf Kleidungsstoffe gebracht werden. Wenn die Künstlerin dann für eine Performance in eines dieser bemalten Kleider schlüpft, bringt sie den verinnerlichten Ausdruck wieder nach draußen in die Natur zurück-.