Kaldenkirchen : SPD verteilt Tüten in der Obdachlosenunterkunft

Renate Dyck, Karin Banck und Tanja Jansen in der Unterkunft. Foto: SPD

Kaldenkirchen In der Weihnachtszeit kümmert sich die Nettetaler SPD besonders um Menschen, denen es nicht so gut geht. Jetzt brachte sie 30 Tüten mit Geschenken in die Obdachlosenunterkunft in Kaldenkirchen.

Auch in diesem Jahr hat die Nettetaler SPD den Bewohnerinnen und Bewohnern der Obdachlosenunterkunft in Kaldenkirchen Tüten mit kleinen weihnachtlichen Geschenken vorbeigebracht. Die Freude war auf beiden Seiten sehr groß, berichtet Fraktionsvorsitzende Renate Dyck. Zusammen mit der Ortsvorsitzenden Tanja Jansen und Ratsfrau Karin Banck verteilte sie 30 Tüten, für sechs Frauen und 24 Männer, die dort zurzeit wohnen. Außer warmen Socken und Hygieneartikeln waren auch süße Naschereien in die Tüten gepackt worden. Die SPD-Frauen hatten sich vorher vor Ort erkundigt, was gebraucht wird.

„Die Unterkunft an der Bahnhofstraße ist ein gutes Beispiel, wie Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, trotz allem ein wenig Wärme und Zuwendung erfahren. Schon beim Eintritt in das Haus wird das Gefühl des Willkommenseins vermittelt“, sagt SPD-Ortsvorsitzende Jansen.

