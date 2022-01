Kornblumenweg in Kaldenkirchen : Drei junge Männer wollen 13-Jährige ausrauben

Die Polizei sucht nach Zeugen für den versuchten Raubüberall in Kaldenkirchen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Kaldenkirchen (hb) Drei junge Männer versuchen am Mittwoch, eine 13-jährige Schülerin auszurauben. Wie die Polizei mitteilt, wartete die Schülerin gegen 10.15 Uhr am Kornblumenweg in Kaldenkirchen an einer Bushaltestelle, als zwei Jugendliche zu ihr kamen.

Während einer das Mädchen festhielt, durchsuchte der zweite die Taschen der Kleidung und den Rucksack. Ein dritter Jugendlicher stand in der Nähe Schmiere. Dem Mädchen wurde das Mobiltelefon aus der Tasche geraubt. Als eine Zeugin dazwischen ging, flüchteten alle drei Täter, das Mobiltelefon fiel dabei zu Boden.

Zwei der Täter sind nach Beschreibung der 13-Jährigen zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß. Sie trugen blaue und weiße Schuhe, schwarze Jacken und hatten schwarze Mützen auf. Der dritte ist etwa 17 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er trug eine schwarze Jacke mit einem gelben Logo auf dem Arm. Weiter trug er dunkle Schuhe und ebenfalls eine schwarze Mütze. Alle drei hatten einen dunklen Teint.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Raub machen können. Insbesondere bittet sie die Frau, die der 13-Jährigen zu Hilfe kam, sich zu melden. Erreichbar ist das Kriminalkommissariat West über die Rufnummer 02162 3770.

(hb)