Kunst und Kultur in Nettetal : Ehepaar gewinnt ein Krimidinner für zu Hause

Nettetal Das Adventskalender-Rätsel der Stadtbücherei wird immer beliebter. Die Zahl der Teilnehmer wächst, auch über die Stadtgrenzen hinaus. Unter allen Einsendungen wurde jetzt der Hauptpreis gezogen – ein Krimidinner für zu Hause.

Zu gewinnen gab es Buchpreise aus der Reihe „Die neue Zeit-Edition - Die Klassiker von morgen“, die die wichtigsten deutschsprachigen Romane der Gegenwart enthält. In diesem Jahr nahmen nicht nur Rätselfans aus Nettetal und Umgebung teil. Die Gewinne gingen auch nach Geldern, Münster, Rhauderfehn in Niedersachsen, Friedberg in Hessen oder Kissing in Bayern.