Werner-Jaeger-Halle in Lobberich : Sanierung der Werner-Jaeger-Halle bleibt weiter umstritten

Nettetal WIN-Fraktion unterstützt die Initiatoren des Bürgerbegehrens „Stoppt Steuerverschwendung. WJH abreißen“. Gleichzeitig wird auf deren Unabhängigkeit verwiesen.

(hb) In ihrer Vorstandssitzung hat die Wählergemeinschaft Wir in Nettetal (WIN) entschieden, dass WIN die Initiatoren des Bürgerbegehrens „Stoppt Steuerverschwendung: WJH abreißen!“ unterstützen wird. Dabei weist WIN darauf hin, dass sich das Bürgerbegehren von der WIN-Position in einem Punkt wesentlich unterscheide: „Während das Bürgerbegehren wohl die Schadstoffentfrachtung als notwendig erachtet und danach den Abriss der WJH will, wollten und wollen wir den Neubau einer nachhaltigen und behindertengerechten Multifunktionshalle. Das will das Bürgerbegehren aber nicht. Vielmehr will man Steuern einsparen und sich nach Abriss der WJH die Optionen offen halten“, heißt es in einer Pressemitteilung.