Engagement in Nettetal : Flüchtlingshilfe unterstützt Kinder

Nettetal Unter den Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind und nach Nettetal kamen, sind viele Kinder. Sie sollen umgehend in Kitas und Schulen gehen können. Die Flüchtlingshilfe sammelte Materialien, die dafür benötigt werden.

Die Hilfsbereitschaft in Nettetal bleibt angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine weiterhin groß. Täglich treffen neue Menschen in Nettetal ein, müssen untergebracht und versorgt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Das gilt auch für die vielen Kinder, die die Stadt Nettetal erreichen. So schnell wie möglich sollen diese Kinder am Kindergarten- oder Schulbetrieb teilnehmen. Da die Menschen ihre Heimat oftmals Hals über Kopf verlassen mussten, fehlt es jedoch am Nötigsten.