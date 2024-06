Schützenwesen in Nettetal Elf Schützenkönige treten gegeneinander an

Nun zum nervenaufreibenden Vogelschuss: Die Anwärter auf die Bezirkskönigswürde wurden per Los in jeder Runde gezogen. „Das ging bis in den neunten Durchgang“, erzählt der Schießmeister Frank Janssen, der seit zehn Jahren den Bezirks-Vogelschuss begleitet. Für 2025 steht auch dieser schon fest, diesmal außerhalb der Nettetaler Stadtgrenzen in Vinkrath. Bei dem 47-jährigen Markus Altmann fiel der noch übrig gebliebene Rest vom Holzvogel beim 92. Schuss von der Stange. „Es war ein superspannender Wettkampf“, erzählt er seinen Eltern am Handy, die gerade auf Gran Canaria in Urlaub waren. Für ihn ging mit dem Treffer ein Traum in Erfüllung: Nach seinem Vater Joachim, der 2007 Bezirkskönig war, ist Markus Altmann nun der zweite in Vinkrath, der Bezirkskönig wurde. Das passte: In diesem Jahr feiern die Vinkrather das 175-jährige Vereinsjubiläum.