Deutsch-niederländisches Grenzgebiet Grünes Glück in den Niederlanden entdecken

In die Region Eindhoven/Lottum geht es dann am Samstag 14. September. Die Tour beginnt in Eersel in der Provinz Noord-Brabant, dort wird der international bekannte Showroom Oogenlust von Florist Marcel van Dijk und seinem Team besucht. Anschließend geht es zum Bloemenhof Kasteel Geldrop, nach dem Besuch farbenfroher Staudenrabatten wird in die Hofbrasserie eingekehrt. Zuletzt besucht die Gruppe den Tuin Verheggen. Seit vielen Jahren ist der 4000 Quadratmeter große Privatgarten ein beliebter Anziehungspunkt im Rosendorf Lottum. Besonders die große Dahliensammlung ist hier zu erwähnen, die im September in voller Blüte zu erleben ist. Anmeldung unter www.garten-groene/gartentouren-2024/. Die Touren kosten jeweils 69 Euro.