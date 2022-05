An der Knorrstraße in Kaldenkirchen : Exhibitionist auf Wanderweg unterwegs

ARCHIV - 15.03.2019, Bayern, Kempten: ILLUSTRATION - Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Immer öffter müssen Polizisten Nebenjobs annehmen um über die Runden zu kommen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kaldenkirchen Ein Exhibitionist war am Montag in Kaldenkirchen unterwegs. Eine Frau aus Kempen spazierte auf einem Wanderweg an der Knorrstraße in Kaldenkirchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 13 Uhr zeigte sich ihr ein unbekannter Mann in schamverletzender Weise. Er hatte seine Hose geöffnet und onanierte. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß.

Er hat eine schlanke Statur und dunkelbraue kurze Haare. Die Frau informierte von zu Hause die Polizei. Hinweise auf den Exhibitionisten über Telefon 02162 3770.

(hb)