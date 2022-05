Kultur in Nettetal : Künstlergruppe Vie 82 stellt im Convent aus

Kaldenkirchen Zum Frühlingsfest in Kaldenkirchen kommt auch die Künstlergruppe Vie82. Ihre Mitglieder zeigen am Wochenende aktuelle Exponate im Pfarrzentrum Convent.

(b-r) An zwei festen Terminen im Jahr präsentieren die Mitglieder der Künstlergruppe VIE82 ihre neuen Arbeiten: am 1. Advent im Weberhaus in Süchteln und im Frühling in Kaldenkirchen. Anlässlich des Frühlingsfestes zeigen elf Mitglieder der Gruppe neue Arbeiten: Matthias Bohr, Margret Finken, Heinz-Gerd Flügels, Rita Kautz, Hans-Gerd Lamers, Petra Spitczok von Brisinski und Nicole Töpfer. Sigrid Berberich, Rebekka Litgen, Susanne Küppers und Anneliese Ransiek sind zum ersten Mal dabei.