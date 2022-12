Haushaltsplan der Stadt Nettetal für 2023 beschlossen Abwassergebühren werden 2023 steigen

Die gute Nachricht für Hausbesitzer, von denen sich viele auch in diesen Tagen noch mit der Grundsteuerklärung herumschlagen: Der von der Stadt bestimmbare Hebesatz, der für die Berechnung der Höhe der zu zahlenden Grundsteuer eine Rolle spielt, wird im kommenden Jahr in Nettetal nicht steigen, sondern mit dem Wert 450 v.H. für die Grundsteuer B konstant bleiben. Wichtig für an die Stadt Nettetal Gewerbesteuer zahlende Unternehmen: Auch der Hebesatz für diese Steuer soll im nächsten Jahr mit 410 v. H. unverändert bleiben.