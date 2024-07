Kultur in Nettetal Spiel mit Knöpfen in der Textilscheune

Auf dem Weg in die Scheune kommt man daran vorbei. Die Textilscheune selber ist nicht betroffen. Dort wurde die zweite Ausstellung in diesem Jahr eröffnet: Anna-Margarete Jenkner aus Detmold zeigt kleine Assemblagen und Bilder, die aus Knöpfen zusammengesetzt sind. Schon mit drei Jahren durfte sie als Mädchen in der Knopfkiste der Nachbarin wühlen. Später studierte sie Textilgestaltung und wurde Textil- und Kunstlehrerin an Gymnasien in Lemgo und Paderborn. Die Knopfkiste hat lange im Gedächtnis geschlummert, erst mit 40 Jahren hatte sie die Idee, Kunst mit Knöpfen zu machen. Mittlerweile hat die heute 72-Jährige einen Riesenvorrat an Knöpfen. Daraus entstehen witzige Werke wie „schräger Vogel“, der „Unruheständer“ oder „Unter Druck“, ein Gesicht vorwiegend aus Druckknöpfen. Insgesamt zeigt sie in Nettetal 37 von rund 400 Werken aus ihrem Atelier. Bis Ende Oktober jeweils sonntags 11.30 bis 16.30 Uhr zu besichtigen,