Kultur für Kinder in Nettetal : Puppentheater spielt Kinderkrimi

Nettetal Am Dienstag wird das Stück „Ein Fall für Freunde“ für Kinder ab vier gespielt.

Am Dienstag, 8. März, können Kinder ab vier Jahren in Nettetal ein wundervolles Theatererlebnis genießen. Dann gastiert auf Einladung der Nettekultur in der Aula der Realschule am Kornblumenweg das Puppentheater „Die Complizen“ aus Hannover. Aufgeführt wird der Kinderkrimi „Ein Fall für Freunde“, gespielt mit Tischfiguren. Die Aufführung beginnt um 15 Uhr und wird nach der 3G-Regelung durchgeführt.