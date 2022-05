Lions Club Nettetal : 12.000 Euro für die Ukraine gespendet

Beim Treffen vor der Lüthemühle (v.l.): Anestis Ioannidis, Angela Zeithammer, Ansgar Reichmann, Pastor Günter Puts, Wilfried Niederbroecker, Past-Präsident Oliver Gehse und Lions-Präsident Peter Leonhardt. Foto: Heribert Brinkmann

Nettetal Der Lions Club Nettetal hat 12.000 Euro gespendet. Mit diesem Geld werden vier Organisationen zu je 3000 Euro bedacht, die sich für die Menschen in der Ukraine einsetzen oder den Flüchtlingen aus der Ukraine helfen. Im Gasthof Lüthemühle trafen sich jetzt Spender und Empfänger.

Die Summe war selbst für spenden-erprobte Vorständler des Lions Clubs Nettetal eine Überraschung. Beim Clubabend Anfang März kamen sage und schreibe 12.000 Euro zusammen. Einmütig stimmten die Mitglieder für eine Hilfe für die Ukraine. Und: „Es wird nicht die letzte sein“, sagte Clubpräsident Peter Leonhardt beim Treffen mit den Empfängern der Spende im Gasthaus Lüthemühle im Sassenfeld. Der Club hat die 12.000 Euro Spende an vier regionale Organisationen zu je 3000 Euro aufgeteilt. Alle setzen sich auf unterschiedliche Weise für die Menschen in oder aus der Ukraine ein: Flüchtlingshilfe Nettetal, Human Plus, Nettetal, Ukrainehilfe der Katholischen Kirchengemeinde St. Lambertus Breyell und das Medikamentenhilfswerk Action Medeor in Tönisvorst. Die Lions unterstützen damit Flüchtlinge vor Ort und in der Ukraine.

Schon sehr früh hat das Medikamentenhilfswerk Action Medeor Hilfstransporte in die Ukraine geschickt. Es gibt einen engen Kontakt zum Krankenhaus im westukrainischen Ternopil, berichtet Angela Zeithammer. Vier gebrauchte Ambulanzfahrzeuge wurden in die Ostukraine gebracht. Medeor-Vorstand Christoph Bonsmann hat sich vor Ort in Moldawien umgesehen, wo viele Flüchtlinge aufgenommen wurden. Die Nettetaler Hilfsorganisation Human Plus hilft seit 2014 in der Ostukraine. Aktuell sind acht Transporte mit Hilfsgütern in die Ukraine geschickt worden. Der Wert dieser Waren macht 1,1 Millionen Euro aus, sagt Leiter Anestis Ioannidis.