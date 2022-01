Schulen in Nettetal : Standort Lobberich ist angezählt

Das Rhein-Maas Kolleg an der Färberstraße/Doerkesplatz in Lobberich befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Rathaus. Die Parkplätze für das Rathaus grenzen direkt an das Schulgelände. Foto: Heribert Brinkmann

Lobberich Nach dem Schulentwicklungsplan des Kreises Viersen wird der Standort der Berufsschule in Lobberich aufgegeben. Unklar ist bisher nur, wann das der Fall sein wird. Am Hauptstandort in Kempen müssen erst neue Räume entstehen.

Das Rhein-Maas-Berufskolleg wird den Standort Lobberich aufgeben. Die Schließung des Standortes Lobberich ist das Ergebnis des aktuellen Schulentwicklungsplans des Kreises Viersen für die Berufskollegs. Dieser Schulentwicklungsplan wurde von einem Gutachter erstellt, der diese Empfehlung gegeben hat. Wann es dazu kommen wird, kann der Kreis Viersen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Voraussetzung ist die bauliche Weiterentwicklung des Kempener Standortes des Rhein-Maas Berufskollegs. Erst wenn dieser fertig und bezogen ist, können die in Lobberich untergebrachten Bildungsgänge nach Kempen verlagert werden. Bis dahin wird der Standort in Lobberich weiter genutzt und auch ohne Abstriche baulich unterhalten. Eine Zeitschiene für den Neubau gibt es bislang noch nicht.

Wichtig ist weiterhin, so eine Sprecherin des Kreises, dass die überwiegende Zahl der Nettetaler Schüler des Berufskollegs nicht den Standort Lobberich besucht. Zudem sei der allgemeine, demografisch bedingte, Rückgang der Schülerzahlen nicht außer Acht zu lassen. Dieser habe in den vergangenen acht Jahren zu einem Rückgang von etwa 20 Prozent geführt. Nach dem Schulentwicklungsplan des Kreises hat die Zusammenführung der Standorte weitere Vorteile: Die Lehrkräfte könnten besser und vor allem flexibler eingesetzt werden. Vertretungen ließen sich leichter regeln, so dass es zu weniger Unterrichtsausfall komme. Die Arrondierung von Bildungsgängen sei einfacher. Die Möglichkeiten, neue Bildungsgänge anzubieten, erhöhen sich, da Lehrkräfte flexibel eingesetzt werden können.

Info Auf vier Gebäude und drei Kommunen verteilt Seit mehr als 155 Jahren arbeitet das Rhein-Maas Berufskolleg daran, junge Menschen auf ihrem Weg in den Beruf zu begleiten und auszubilden. Nahezu 3000 Schüler werden derzeit in fünf Fachbereichen mit 29 Bildungsgängen unterrichtet. Es verfügt über vier Schulgebäude: zwei in Kempen, dazu kommen Nettetal und Willich.

Der Standort Nettetal ist der kleinste Standort des Rhein-Maas-Berufskollegs. Dort befinden sich insgesamt 17 Klassenräume mit einer durchschnittlichen Größe von 65 Quadratmetern. Mit Blick auf die künftig zu erwartenden Schülerzahlen erweist sich die vorhandene Klassenraumkapazität nach Meinung der Gutachter als völlig ausreichend. Durch regelmäßige Sanierungs- sowie Unterhaltsmaßnahmen befindet sich das Gesamtgebäude insgesamt in einem guten baulichen Zustand. Bisher werden am Standort Nettetal drei Bildungsgänge der Berufsfachschule, fünf Angebote der Ausbildungsvorbereitung sowie eine Fachklasse im Rahmen der dualen Ausbildung angeboten.