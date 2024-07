Sozialpolitik in Nettetal Ende eines letzten Willens

Schon 1973 wurde die Stiftung in einen Eigenbetrieb der Stadt umgewandelt. Das Stiftungsziel zum Wohl der Kinder ist dagegen bis heute erfüllt geblieben. Aus dem Waisenhaus und späterem Säuglingsheim ist längst ein Kindergarten geworden. Zwar reichten die Erträge aus der Verpachtung der Ländereien schon längst nicht mehr aus, um den Kindergarten zu finanzieren. Der Betrieb der Kindertagesstätte war ein Dauerverlustbetrieb. Aus dem Städtischen Haushalt wurden erhebliche Zuschüsse an die Stiftung geleistet. Bereits 2019, noch zu Zeiten von Bürgermeister Christian Wagner (CDU), wurde das Stiftungsziel verändert: Zweck der Stiftung sollte ausschließlich das Wohl der noch nicht schulpflichtigen Kinder in Nettetal sein (nach Sozialgesetzbuch teil VIII). Bereits 2019 wurde mit diesem Beschluss auch der Auftrag an die Stadt verbunden, den Hof Sassenfeld 160 zu verkaufen. Die wesentlichen Inhalte eines Kaufvertrages sollten dann vom Verwaltungsrat der Stiftung und des Rates genehmigt werden. Jetzt also ein erneuter Versuch, einen Schlussstrich unter diese Angelegenheit zu machen. Die Bongartzstiftung bleibt trotzdem präsent, etwa auch im Namen des Kindergartens. Nach der von-Bocholtz-Straße ist der Kindergarten heute an der Mühlenstraße 20 zu finden, Am 20. Mai 2025 kann der Kindergarten bereits sein 50-jähriges Bestehen begehen. Das alte Bongartz-Wohnhaus an der Hochstraße 29 ist dagegen seit dem Jahr 2000 an die Arbeiterwohlfahrt verpachtet. Sie unterhält dort eine Beratungsstelle und ein Sozialpsychiatrisches Zentrum.