Werner-Jaeger-Gymnasium in Nettetal : Schüler setzen ein Zeichen gegen den Krieg

NO war WJG Nettetal Foto: WJG

Nettetal So haben Lehrer und Schüler am Werner-Jaeger-Gymnasium ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt und mit einer Schweigeminute an die Opfer gedacht.

Auf Initiative der Schülervertretung versammelten sich am Freitag in der großen Pause Schüler und Lehrer des Werner-Jaeger-Gymnasiums auf einem der Pausenhöfe, um gemeinsam mit einer Schweigeminute der Opfer des Ukrainekonflikts zu gedenken und gleichzeitig ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen. Ein groß aufgemaltes Peace-Zeichen mit dem Schriftzug NO WAR bildete den Mittelpunkt der Versammlung. Schülersprecher Mats Reinecke betonte in seiner Ansprache: „Wir zeigen mit diesem Treffen, dass wir uns für unsere demokratischen Grundwerte einsetzen wollen. Uns ist es nicht egal, was an unserer europäischen Ostgrenze passiert.“ hb/Foto: WJG

(hb)