Am Breyeller Bahnhof : Mann rastet bei Festnahme aus

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Breyell Ein 29-Jähriger muss sich wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Am Donnerstag gegen 20.15 Uhr hatte ein 31-jähriger Mann aus Wachtendonk sein Auto auf dem Parkplatz am Breyeller Bahnhof an der Josefstraße abgestellt.

Da sah er, wie ein ihm unbekannter Mann plötzlich einen metallenen Fahrradständer nahm und auf sein Auto warf, das dadurch beschädigt wurde. Der 31-Jährige lief dem Mann hinterher und stellte ihn, parallel informierte er die Polizei. Mit Hilfe eines Anwohners konnte er den Täter festhalten. Die ersten Einsatzkräfte erkannten im Täter einen bekannten 29-Jährigen ohne festen Wohnsitz.

Wie die Polizei weiter mitteilt, änderte der alkoholisierte Mann sein Verhalten und wurde aggressiv. Er sperrte sich gegen die weiteren Maßnahmen, so dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Der 29-Jährige spuckte die Einsatzkräfte an und versuchte, diese zu treten. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte.

Auf der Fahrt zur Polizeiwache leistete er weiter Widerstand, versuchte unter anderem, einen Beamten mit einem Kopfstoß zu treffen. Auf der Wache wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

(hb)