Partnerstädte von Nettetal Nettetal Rhythm Gang spielt im Frühjahr in Elk

Die Elk-Hilfe der Pfarrgemeinde St. Lambertus Breyell über die Caritas in Elk ruht dagegen im Moment. Zur Zeit steht die Elkhalle nicht mehr zur Verfügung und die Pfarrgemeinde sucht eine neue Halle. Gleichzeitig sind bereits mit Spenden aus Nettetal durch die Caritas in Elk mehrere Hilfssendungen in die Ukraine gegangen, um dort vor Ort den Menschen das Nötigste zum Leben zur Verfügung zu stellen. Mehr als 80.000 Euro an Geldspenden wurden direkt an die Caritas in Elk weitergeleitet, die dafür große Mengen an Lebensmitteln, Kindernahrung, medizinischen Artikeln sowie Mittel für den Hygienebedarf vor Ort besorgten und unverzüglich in die Ukraine brachten. Die Pfarrgemeinde nimmt weiterhin Spenden zur Unterstützung an.