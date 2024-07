Sport in Nettetal Taekwondo startet nach den Ferien an der Gesamtschule

Taekwondo wird durch eine Partnerschaft mit der Taekwondo-Gemeinschaft Jeong Eui Nettetal ein neues Angebot an der Gesamtschule Nettetal. Ab dem kommenden Schuljahr bietet die Schule eine wöchentliche Taekwondo-Arbeitsgemeinschaft (AG) an. Diese innovative Initiative ist das Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der TG Jeong Eui Nettetal und der Gesamtschule. Die Entscheidung für diese Partnerschaft wurde durch die Nähe der Gesamtschule zur modernen Taekwondo-Halle am Lötscher Weg 96a (beides in Breyell) erleichtert.