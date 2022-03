Kirchliches Leben in Nettetal : Pfadfinder pflanzen Apfelbäume

Kirchliches Leben in Nettetal

(hb) „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“: Mit diesem Martin Luther zugeschriebenen Zitat hatte die evangelische Kirchengemeinde Lobberich/Hinsbeck eingeladen. Die Pfadfinder vom Stamm Noah Nettetal pflanzten im Garten hinter der Kirche an der Steeger Straße zwei Apfelbäumchen. Gestiftet hatte sie der Nettetaler Apfelbaumfreund Hartmut Wunderlich.

Im vergangenen Sommer und Herbst wurde in Ferienaktionen eine insektenfreundliche Wiese geschaffen mit Insektenhotel, Wildbienenstamm und Hochbeeten für Erdbeeren und Kräuter. Die Bäume konnten nicht mehr gepflanzt werden – was jetzt nachgeholt wurde. Dafür mussten die Pfadfinder Schwerarbeit leisten. Denn bei den beiden Wurzellöchern stießen sie in etwa ein Meter Tiefe auf etliche Stücke von Ziegelsteinen, wahrscheinlich Trümmerreste vom Wiederaufbau nach dem Krieg.