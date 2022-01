Corona-Pandemie in Nettetal : Fünf Ratsfraktionen distanzieren sich von den „Spaziergängen“

Corona-Spaziergänger liefen vergangene Woche durch die Viersener Innenstadt. Die Mindestabstände wurden dabei nicht eingehalten. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Fünf Fraktionen des Stadtrates haben sich am Dienstag mit einer Stellungnahme von den „Spaziergängen“ in Nettetal distanziert. Sie appellieren an die Teilnehmer, sich gegen rechte Meinungsmache zu stellen.