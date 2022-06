Kriminalität in Kaldenkirchen : Einbrecher nehmen Tresor mit

Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Kaldenkirchen Einbrecher haben am Donnerstag in einem Haus am Kiefernforst einen Tresor entwendet. Am frühen Morgen verließen die Bewohner gegen 8.30 Uhr ihr Haus.

Als sie am Mittag gegen 13.45 Uhr zurückkamen, hatten sich in der Zwischenzeit Unbekannte über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft. Bei der Nachschau im Haus stellte man fest, dass der Tresor im Schlafzimmer fehlte.

Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 02162 3770.

