Unter Medikamenteneinfluss in Schaag unterwegs : Unfallverursacher flüchtet und besitzt keinen Führerschein

Die Polizei konnte den Unfallflüchtigen schnell ausfindig machen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Schaag Dumm gelaufen für einen Unfallbeteiligten ohne gültige Papiere: Am Mittwoch gegen 15.20 Uhr kam es in Schaag auf der Kreuzung Boisheimer Straße/Annastraße zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren.

Nachdem die Personalien ausgetauscht wurden, wollte eine der Unfallbeteiligten die Polizei hinzuziehen und verständigte den Notruf. Daraufhin war der 53-jährige Verursacher von der Unfallstelle geflüchtet. Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte der Verursacher aufgrund der zuvor angegebenen Personalien an seiner Halteranschrift angetroffen werden.

Bei der Überprüfung wurde schnell festgestellt, dass der 53-Jährige weder im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, noch eine gültige Kfz-Versicherung besitzt. Zudem stand der Verursacher nach eigenen Angaben unter Medikamenteneinfluss, als er das Fahrzeug führte. Das hatte eine Blutprobenentnahme auf der Wache zur Folge. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

(hb)