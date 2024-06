Kultur in Nettetal Online-Berühmtheit als Romanheld

Selbstverständlich wird der Verein während der Lesung über die aktuellen Europawahlergebnisse informieren. Die Besucher verpassen in der Alten Kirche nichts. Die Lesung am Sonntag, 9. Juni, beginnt um 19 Uhr in der Alten Kirche in Lobberich, Am Treppchen 2. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt es in der Buchhandlung Matussek in Lobberich, Markt 13, dem Buchladen in Kaldenkirchen, Poensgenstraße 13, der Stadtbücherei in Breyell, Lobbericher Straße 1, und unter www.nettetalerliteraturtage.de Für Kurzentschlossene gibt es auch noch Karten an der Abendkasse. Die Nettetaler Literaturtage beginnen in diesem Jahr am 29. September.