Kinder und Jugendliche in Nettetal Pflegeeltern dringend gesucht

Info

Wer mehr über die verschiedenen Formen der Pflege von Kindern und Jugendlichen und die Arbeit des Pflegekinderdienstes erfahren möchte, ebenso über die Möglichkeiten, sich als Pflegefamilie zu engagieren, sollte den Infoabend des SkF-Pflegekinderdienstes besuchen. Er findet am Dienstag, 18. Juni, um 19 Uhr im SkF-Haus in Lobberich, An St. Sebastian 37b, in Kooperation mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt Nettetal statt. Vorherige Anmeldung unter Telefon 02153 9569010 oder per Mail an pflegekinderdienst@skf-viersen,de.