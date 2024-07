Handwerk in Nettetal Robert Hellmann: Tischler, Bestatter und Wirt

„Mein Spezialgebiet ist Treppenbau“, erzählt Hellmann, „aber ich habe immer gemacht, was kam. So sind wir gut durch alle konjunkturellen Krisen gekommen.“ Acht Mitarbeitende hat die Tischlerei, darunter seine Söhne Richard (37) und Johannes (30), beide ebenfalls Tischlermeister, sowie seine geschiedene Frau Eva im Büro. Was ist das Schöne an seinem Handwerk? Robert Hellmann muss nicht lange überlegen: „Es ist toll, das Holz im Stamm zu sehen und eine Idee zu entwickeln, was man daraus machen kann, dann das Holz auszusuchen, zu schneiden, den Geruch in der Nase zu haben – und schließlich daraus etwas herzustellen und ein fertiges Produkt beim Kunden einzubauen.“