Brauchtum in Nettetal : Michael Tofondern ist der neue Bezirkskönig

Brauchtum in Nettetal

Nettetal In Glabbach wurde am Samstag der neue Bezirkskönig im Bezirk Nettetal-Grefrath ermittelt. Elf Kandidaten schossen auf den Vogel. Mit dem 138. Schuss wurde Michael Tofondern neuer Bezirkskönig.

Mit dem 138. Schuss war es gegen 17 Uhr klar: Michael Tofondern, aktueller Schützenkönig in Lobberich, ist der neue Bezirkskönig im Verband Nettetal-Grefrath. Er löst damit Philipp Heks von der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Hinsbeck-Glabbach ab, der 2019 Bezirkskönig wurde.

Insgesamt elf Kandidaten aus fast allen Bruderschaften des Bezirks waren am Samstag in Glabbach angetreten, den Vogel von der Stange zu holen und für ein Jahr Bezirkskönig zu sein. Weitere Herausforderungen folgen bereits im September, wie Bezirksbundesmeister Hans Puschmann sagt. Denn dann stehen das Diözesan- und das Bundesschießen an.