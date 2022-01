Aus dem Rathaus in Nettetal : Julia Fritz ist die neue Integrationsbeauftragte

Nettetal Julia Fritz ist die neue Integrationsbeauftragte im Rathaus geworden. Die 38-Jährige selber stammt aus Kaldenkirchen. Nach Studium und Mitarbeit an der Uni in Bonn hat sie eine Familienpause eingelegt.

Aufgewachsen ist Julia Fritz in Kaldenkirchen, Abitur machte sie an der Gesamtschule Nettetal. Es folgte ein Studium der Orientalischen Kunstgeschichte und Islamwissenschaft in Bonn. Im Anschluss arbeitete sie an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Vor fünf Jahren kehrte sie in ihre Heimat Nettetal zurück. „Nach meiner Familienpause freue ich mich nun auf die Tätigkeit als Nettetals Integrationsbeauftragte“, so Fritz. Erreichbar ist Julia Fritz im Nettetaler Rathaus unter 02153 898-5905 oder per E-Mail an die Adresse julia.fritz@nettetal.de.