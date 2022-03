Vorfall in Kaldenkirchen : Mann im RE 13 festgenommen

Die Bundespolizei nahm einen Mann fest, der per Haftbefehl gesucht wurde.. Foto: Bundespolizei

Kaldenkirchen Als Bundespolizisten am Samstag nachmittags Reisende im RE 13 aus Venlo kontrollierten, trafen sie einen 22-jährigen Mann an, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde festgenommen und in einen Jugendarrest gebracht.

(hb) Vom Zug in den Arrest: Am Samstag haben Bundespolizisten einen 22-Jährigen im RE 13 bei Kaldenkirchen verhaftet. Wie die Polizei mitteilt, suchte das Amtsgericht Bottrop den Mann wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz mit Haftbefehl. Zur Verbüßung von zwei Wochen Dauerarrest brachten ihn die Bundespolizisten in die Jugendarrestanstalt. Da bei einer Durchsuchung fünf Gramm Marihuana gefunden wurden, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

