Soziale Projekte in Nettetal : Die Nettelmännchen müssen aufhören

Kaldenkirchen Neun Monate lang waren die „Nettelmännchen“ als ehrenamtliche Helfer im Alltag bei hilfsbedürftigen Menschen aktiv. Organisiert wurde das Projekt vom Bildungszentrum Kaldenkirchen, jetzt gibt es vom Jobcenter kein Geld mehr.

So war beiden Seiten geholfen. Die Nettelmänner, die an dem Projekt teilnahmen, sind zwischen 33 und 64 Jahre alt. Sie alle haben keine Erfahrung in der Pflege, kommen aus ganz unterschiedlichen Berufen. Die Gründe für die lange Arbeitslosigkeit sind höchst unterschiedlich. Der eine hat den Job verloren, als das Unternehmen die Produktion in ein Billiglohnland verlagerte. Ein anderer hatte ein stillen Herzinfarkt und fand nach der Reha keinen Job mehr. Auch eine alleinerziehende Mutter war bei den Nettelmännchen. Der Einsatz beschränkte sich nicht nur auf Nettetal, auch in der LVR-Tagesstätte für betreutes Wohnen in Amern waren Nettelmännchen aktiv. In Schaag half man bei der Tagespflege, in Leuth bei einer Kirchengruppe, ebenso bei drei Wohngruppen des Deutschen Orden in Kaldenkirchen. Bei der Lebenshilfe in Brüggen wurde mit einer Frau jede Woche zusammen gemalt. „Die Frau war nicht mehr wiederzuerkennen“, hieß es aus ihrem Umfeld, nachdem das gemeinsame Malen begonnen hatte.