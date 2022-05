Alte Boisheimer Straße in Schaag : Nach zwei Jahren Pause wieder Maikönig

Alte Boisheimer Straße in Schaag

Schaag Nach einer langen Corona-Pause hat die „Lebendige Nachbarschaft“ an der Alten Boisheimer Straße wieder einen Tanz in den Mai gefeiert. Dabei wurde auch ein Maikönigspaar gewählt.

Nach zweijähriger Epidemie-Pause war es bei der „Lebendigen Nachbarschaft“ Alte Boisheimer Straße in Schaag wieder möglich, die 45 Nachbarfamilien zum „Tanz in den Mai“ auf der Festwiese der Familie Becker einzuladen. Und viele Familien folgten dieser Einladung zu einem stimmungsvollen Abend. Nach viel Unterhaltung und Freude über ein Wiedersehen gab es um 24 Uhr dann den Höhepunkt, als der Maibaum aufgestellt wurde und das Lied erklang „Der Mai ist gekommen…“. Glanzpunkt war selbstverständlich die Wahl der Maikönigin und des Maikönigs 2022. Einstimmig entschieden sich die Nachbarn für Hiltrud Rösges (80) als Maikönigin und Paul Janßen (80) als Maikönig. Das gab natürlich Anlass für die Feierlichkeiten bis in die frühen Morgenstunden, denn die lange Pause war geprallt gefüllt mit vielen Neuigkeiten innerhalb der Nachbarschaft. wi