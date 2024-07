Wirtschaft und Freizeit in Nettetal Wirtschaftsgespräch mit USA-Experten im September

Deutlich wurde zudem, dass der Bereich Wirtschaft und Marketing touristische Veranstaltungen wie Nettespargel-Schlemmertouren und den Wandertag auf den Hinsbecker Höhen begleitet. Erfolgreich seien auch das Tourismusforum, dem Netzwerktreffen der in Nettetal ansässigen touristischen Leistungsanbieter, im vergangenen November in der Alten Fabrik in Kaldenkirchen sowie der Auftritt bei der Messe Reise & Camping im Februar in Essen zusammen mit Niederrhein Tourismus gewesen. „Fest verankert im Kalender der Nettetaler Wirtschaftsförderung sind natürlich unsere Feierabendmärkte in Breyell, Kaldenkirchen und Lobberich“, so Hans-Willi Pergens in der Sitzung des Betriebsausschusses.