Kultur in Nettetal : Blick in menschliche Abgründe

Fabina Matussek (links) und Vorsitzender Axel Dammer vom Verein Theater unterm Dach freuen sich auf „Drei Mal Leben“. Foto: Heribert Brinkmann

Lobberich Das Theater unterm Dach hat Premiere mit „Drei Mal Leben“ von Yasmina Reza. Beginn am 19. und 25. März ist jeweils um 20 Uhr, der Eintritt beträgt 12 Euro, ermäßigt neun Euro.

(hb) Das Theater unterm Dach kündigt seine neue Premiere an: Am Freitag, 18. März, findet die Premiere des neuen Stücks „Drei Mal Leben“ von Yasmina Reza in der Alten Kirche in Lobberich statt. Weitere Aufführungen gibt es am 19. und 25. März. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, der Eintritt beträgt 12 Euro, ermäßigt neun Euro. Karten gibt es wie immer in der Buchhandlung Matussek in Lobberich, Marktstraße 13, Ruf 02153 916430.

Wie sich zwei Paare, jeder gegen jeden, gnadenlos zerlegen, führt dieses Stück in drei Versionen vor. Komödie, Farce oder Melodram? Ernst und zugleich unglaublich komisch - eines der meistgespielten Stücke Yasmina Rezas. Drei Mal freuen sich Henri und Sonja auf einen ruhigen Abend. Drei Mal klingelt es und die Finidoris stehen vor der Tür, bereit für ein gemeinsames Abendessen. Henri und Sonja haben sie dazu eingeladen – in der Hoffnung, der beruflich weitaus erfolgreichere Hubert könne Henris Karriere etwas beschleunigen. Dummerweise kommen die Gäste aber einen Tag zu früh. In drei Anläufen wird nun auf der Bühne in wechselnden Allianzen und verschiedenen Manövern um Ruhm, Sex, Selbstachtung und Anerkennung gekämpft und verloren. Die Erwartungen der Anderen werden auf den Kopf gestellt und auch die eigenen Eitelkeiten stehen im Wege.

Für den Zuschauer ist das fünfte Theaterstück der französischen Schriftstellerin Yasmina Reza wieder einmal ein wahres Vergnügen. Das Stück ist bereits an vielen großen Theatern gespielt worden, etwa im Akademietheater in Wien, Schauspielhaus Bochum oder dem Berliner Ensemble. Es entwickelte sich schnell zum Dauerbrenner auf den Bühnen in Europa. Jetzt ist das Stück auch in Nettetal zu sehen, in einer Aufführung vom Theater unterm Dach. Das Ensemble hat das Stück zu seiner Frühjahrsinzensierung auserkoren.

