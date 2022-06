Ortsgeschichte in Nettetal : Dorfmuseum Hinsbeck mit neuer Ausstellung

Ortsgeschichte in Nettetal

Hinsbeck Nach langer Pause wurde das Dorfmuseum des VVV Hinsbeck wieder eröffnet. Dabei wurde die Sammlung, die unter der Turnhalle „Auf der Schomm“ untergebracht ist, neu geordnet und präsentiert.

Nach siebenjähriger Inventur- und Umgestaltungsphase hat das Dorfmuseum des VVV Hinsbeck unter der Turnhalle „Auf der Schomm“ wieder seine Pforten geöffnet. Präsentiert wird eine komplett neu gestaltete Ausstellung. „Schön, dass Ihr wieder aufmacht“, so hörte es das Museumsteam bei der Eröffnung, an dem das Dorfmuseum mit rund 180 bis 200 Besuchern regelrecht überlaufen wurde. Großes Lob von allen Seiten zeigte dem Team um Renate Hommes, Karl-Heinz Terporten, Peter Aldenhofen und Heinz Koch, dass sich der Aufwand einer Neugestaltung gelohnt hat.

Dank eines neuen Konzepts, einer übersichtlichen Aufstellung, ausführlicher Beschriftungen sowie einer komplett neuen Beleuchtung mittels Einzelstrahlern und Leuchtketten, die die verschiedenen Objekte nun ideal ausleuchten, wurde aus der bisherigen Sammlung eine museale Ausstellung. In Schränken und Vitrinen sowie Ausstellungswänden und -kästen werden die Objekte nun übersichtlich gezeigt. Das Ganze wurde untergeteilt in die Bereiche: Vereine und Verbände (Musik, Soziales, Bruderschaften und Sport), Hinsbecker Künstler, Gemeinde und VVV, Christliche Objekte, historisches Kolonialwarengeschäft sowie einem Wohnbereich. Besonderheiten sind ein Fahnenschrank mit alten Fahnen, neuen Arbeiten Hinsbecker Künstler, das Gästebuch der Gemeinde Hinsbeck sowie Fotos aller Bürgermeister, Gemeindedirektoren und Ortsvorsteher seit 1818, eine reiche Auswahl an kirchlichen Objekten wie alten Kreuzen, Büchern und Statuen.