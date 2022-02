Für Kinder in Nettetal : Städtische Kitas am Donnerstag wegen Sturmwarnung nur mit Notbetrieb

Die Städtischen Kitas in Nettetal bleiben am Donnerstag geschlossen. Nur ein Notbetrieb wird angeboten. Foto: dpa-tmn/Sina Schuldt

Nettetal Wegen des Sturms fallen landesweit am Donnerstag, 17. Februar, die Schulen aus. An die Eltern von Kita-Kindern appellierte das Land, die Kinder zu Hause zu lassen. Als Träger von vier städtischen Kindertageseinrichtungen hat sich die Stadt Nettetal am Mittwoch entschieden, die Kitas ebenfalls am Donnerstag nicht zu öffnen.

Jochen M. Müntinga, Geschäftsbereichsleiter Familie, Bildung und Soziales: „Für die vier städtischen Kitas werden wir einen Notbetrieb aufrechterhalten. Wir bitten jedoch, den Nachwuchs am Donnerstag nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen. Mit den Trägern der 15 weiteren Nettetaler Kitas und Kindertagespflegestellen stehen wir im Austausch und empfehlen, auch diese Kitas nicht zu öffnen.“

(hb)