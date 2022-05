Parteien in Nettetal : Frühlingsgefühle für Nettetals Sozialdemokraten

Ortsvorsitzende Tanja Jansen begrüßte Udo Schiefner MdB, Fraktionsvorsitzende Renate Dyck und ihren Stellvertreter Hans-Friedrich Hinrichs (v.r.n.l.). Foto: SPD

Nettetal Nach zwei Jahren Corona-Pause hat die SPD Nettetal wieder zum Empfang geladen. Allerdings anderer Ort und anderes Datum. Diesmal traf man sich in der Jugendherberge in Hinsbeck und nicht wie sonst in der Stadtbücherei.

Die liebgewordene Tradition der Neujahrsempfänge der Nettetaler SPD in der Bücherei in Breyell war corona-bedingt in den beiden vergangenen Jahren unterbrochen. In diesem Jahr nahm die SPD den Frühling als guten Grund, ein kleines Fest in der Jugendherberge auszurichten. Bei ihrer Begrüßung versprach Fraktionsvorsitzende Renate Dyck: „Sobald es wieder geht, treffen wir uns am ersten Freitag im Januar des neuen Jahres wieder in der Stadtbücherei.“ Eingeladen hatte die SPD wie immer auch die Vereine in Nettetal, einige waren der Einladung gefolgt. Ebenso war der grüne Bürgermeister Christian Küsters dazugekommen.

„Gerade in diesen Tagen spüren wir, wie eng alle Politikebenen über Kommune, Land, Bund und Europa miteinander verknüpft sind. Corona und der Ukraine-Krieg bestimmen unseren Alltag und auch unsere politischen Entscheidungen wie keine anderen Themen davor“, so Renate Dyck. Was den Umgang mit Corona angeht, seien wichtige Beschlüsse zu fassen. Da sei die Frage zu klären, werden für Schulen und Kitas Raumluftfilter angeschafft oder sukzessive raumlufttechnische Anlagen? Vor dem Hintergrund der Ukraine-Flüchtlinge sagte Dyck: „Die Willkommenskultur in unserer Stadt ist ungebrochen. Allen, die dazu beitragen, den geflüchteten Menschen das Gefühl zu geben, in unserer Stadt willkommen zu sein, ein großes Dankeschön von uns allen hier.“

Tanja Jansen trat in Doppelfunktion auf, als Ortsvorsitzende – seit mehr als zehn Jahren – und Kandidatin für den Landtag. Der Wahlkampf stand ganz im Vordergrund. Der SPD-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner berichtete aus Berlin. Im neuen Bundestag ist er Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und Transport.

