Vorfall in Kaldenkirchen : Betrüger gibt sich als Microsoft-Mitarbeiter aus

Kaldenkirchen Die Polizei warnt davor, Fremden private Daten oder Passwörter preiszugeben. Seriöse Unternehmen wie Microsoft rufen nicht unaufgefordert an. Wer dennoch solche Anrufe erhält, sollte einfach auflegen.

Ein Betrüger verschafft sich am Dienstag Zugang zu einem fremden Online-Banking und stiehlt mit Überweisungen Geld. Gegen 11 Uhr rief ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgab, eine 60-jährige Nettetalerin an. Wie die Polizei mitteilt, wies er unter dem Vorwand, ihren PC bereinigen zu müssen, die Nettetalerin an, bestimmte Schritte am PC durchzuführen. Der Täter schaffte es damit, mit Online-Banking Geldbeträge zu überweisen.