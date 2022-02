Kunst und Kultur in Nettetal : Zehn Statements zum Kunsthandwerk

Nettetal Das Atelier van Eyk wird Teil der Gemeinschaftsausstellung „Europäische Tage des Kunsthandwerks“. Zehn Künstler stellen Anfang April ihre aktuellen Werke in verschiedenen Materialien aus.

Kunsthandwerk an einem außergewöhnlichen Ort erwartet die Gäste am ersten Wochenende im April im Atelier van Eyk in Nettetal-Leuth. Im Rahmen der Europäischen Tage des Kunsthandwerks treffen sich zehn Aussteller aus Nordrhein-Westfalen in Leuth, um sowohl im Atelier als auch im Gelände ihre Arbeiten zu präsentieren.