Tierwelt in Nettetal Jede Menge Natur in der Stadt

Langsam geht es in Richtung des Ingenhoven Parks. Zwei Dohlen, die zu den größten Singvögeln gehören, sind ebenso zu sehen wie eine Ringeltaube, die einfach an den Ringeln am Hals zu erkennen ist. Ob die singende Amsel im Baum, der Haussperling in der Hecke - schon auf dem Weg in den Park sind die unterschiedlichsten Vögel anzutreffen. Saatkrähen sind es dann im Park selber. Seit 2022 gibt es wieder Brutkolonien im Stadtgebiet.