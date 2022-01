Kulturprogramm in Nettetal : Eine Komödie über Liebe, Vorurteile und die Wahrheit

Nettetal Das Kulturprogramm in der Saison 2021/2022 geht weiter. Am Freitag ist die Komödie „4000 Tage“ von Peter Quilter im Seerosensaal zu sehen.

(hb) „4000 Tage“ heißt die ernste Komödie, mit der am Freitag, 28. Januar, um 20 Uhr das Wahlabonnement in Nettetal weitergeht. Die Veranstaltung findet mit der 2G-Regelung im Haus Seerose, Steegerstraße 38, in Lobberich statt.

Seit drei Wochen liegt Michael wegen eines Blutgerinnsels, das sich in seinem Hirn gebildet hatte, im Koma. An seinem Krankenhausbett wacht Tag und Nacht nicht nur seine Mutter Carola, sondern auch sein Lebensgefährte Paul. Die beiden, die sich in den vergangenen Jahren aus abgrundtiefer Abneigung aus dem Weg gegangen sind, verbindet jetzt die Sorge um Michaels Gesundheit. Die Enge des Krankenhauses zwingt sie zur Auseinandersetzung mit dem ‚anderen’ Menschen in Michaels Leben. Als Michael aus dem Koma erwacht, wird schnell klar, dass ihm sämtliche Erinnerungen an die vergangenen elf Jahre verloren gegangen sind. Das sind genau jene 4000 Tage, in denen er mit Paul zusammenlebte und sich von seiner Mutter entfernt hatte. Dem britischen West-End-Autor Peter Quilter geht es um Liebe, Vorurteile und die Suche nach Wahrheit.