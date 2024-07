Karneval in Nettetal Prunksitzung bereits zur Mittagszeit

Bereits im Frühjahr 2023 startete das Komitee die Planungen für die Sitzung, mit dem Ziel, diese noch attraktiver zu gestalten. Wunsch des Komitees war es, auch Kölner Künstler in das Programm einzubinden. Doch diese winkten in der Vergangenheit ab. Der Abstecher nach Nettetal brauchte zu viel Zeit für An- und Abfahrt, in der Hochphase des Sitzungskarnevals können und müssen die Künstler gleich mehrere Auftritte am Abend absolvieren. So kamen die Karnevalisten in Lobberich auf die Idee, vom Abendtermin abzuweichen und die Künstler für einen Termin am Tag zu gewinnen. Das hat geklappt, ist aber auch etwas teurer als die lokale Künstlerschaft. Deshalb hofft das KKL, den Seerosensaal ausverkauft zu bekommen und startet mit dem Vorverkauf bereits jetzt. Auf dem Feierabendmarkt in Lobberich am kommenden Mittwoch soll dafür geworben werden.