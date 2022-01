Kultur in Nettetal : Von unten nach oben lacht es sich viel herzlicher

Der Oberhausener Musikkabarettist Matthias Reuter tritt mit seinem Soloprogramm am Freitag in Nettetal auf. Foto: matthias Reuter

Nettetal Musikkabarettist Matthias Reuter ist am Freitag, 4. Februar, in der Aula der Realschule in Kaldenkirchen zu sehen. Sein Auftritt war bereits mehrfach verschoben worden.

(hb) Kultur findet doch statt: Am Freitag, 4. Februar, gibt es Kleinkunst, Kabarett und Musik mit Matthias Reuter in der Aula der Realschule in Kaldenkirchen. Matthias Reuter kommt nach mehrfacher coronageschuldeter Verschiebung mit Instrument, Texten und optimistischer Stimmung nach Nettetal. Der Oberhausener ist Musikkabarettist und Kleinkünstler und hat bereits einige Kabarettpreise für seine Programme abräumen können, so beispielsweise den Dresdner Kabarettpreis, den Hessischen Kabarettpreis, den Jurypreis Tegtmeiers Erben oder am Niederrhein die Krefelder Krähe.

Dabei hatte er ursprünglich nie geplant, Kabarettist zu werden. Auf die Frage „Was möchtest Du mal werden, wenn du groß bist?“, antwortete Matthias Reuter als Kind meist mit der Gegenfrage „Wie groß muss das denn genau sein?“ Man muss es ja nicht übertreiben. Darum ist er heute auch Kleinkünstler, denn er weiß: Humor ist oft eine Frage der Perspektive. Und von unten nach oben lacht es sich viel herzlicher als umgekehrt. Warum trotzdem alle dauernd nach oben wollen, hat er nie verstanden. So bleibt er am Boden und besieht sich von dort aus die Vorturner, Vorbilder und Vordenker des Landes.