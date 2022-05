Vorfall in Nettetal : SEK-Einsatz in Lobberich – Frau mit Waffe bedroht?

Die Kurze Straße wurde während des Einsatzes abgeriegelt. Foto: Günter Jungmann

Nettetal Was genau am Donnerstagabend in einem Haus an der Kurze Straße in Lobberich passiert ist, ist bis jetzt unklar. Die Polizei ermittelt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei erklärt, dass für die Bevölkerung keine Gefahr bestanden habe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Feiertag ging um 19.20 Uhr ein Notruf bei der Polizei ein. Eine Anwohnerin wohnt, werde von einem Nachbarn mit einer Schusswaffe bedroht. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab und alarmierte eine SEK-Einheit. Wie die Polizei weiter mitteilt, verließ ein 21-Jähriger um 22.15 Uhr das Haus und wurde zur Klärung der Sachlage auf die Polizeiwache gebracht. Um 22.45 Uhr verließen weitere Mitbewohner die Wohnung. Es handelt sich um polizeibekannte Personen.

Das Ordnungsamt der Stadt wurde eingeschaltet. Die Sperrung der Straße wurde aufgehoben. Auch der 21-Jährige konnte am Freitag wieder in seine Wohnung zurückkehren.

(hb)