Immer mehr hohe Investitionen in Nettetal CDU-Chef fordert eine ordentliche Finanzplanung

In einer schwächelnden Konjunktur gingen die Gewerbesteuereinnahmen zurück, ergänzte Ausschussvorsitzender Holger Michels. Und Boyxen setzte noch einmal nach: Er wolle seinen Vorstoß auch als einen Alarmruf in die Landespolitik verstanden haben. Die Kommunen seien chronisch unterfinanziert und eines Tages nicht mehr in der Lage, ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen. FDP-Fraktionsvorsitzender Johannes Peters hieb in die selbe Kerbe: Die Politik müsse ihre alten Gewohnheiten aufgeben. Beim Thema Pensionsrückstellungen stelle sich die Frage, ob man jede Stelle neu besetzen müsse. Bei allen schönen Forderungen nach Brandschutz und offenem Ganztag müsse man sich zuerst einmal fragen, ob der Nettebetrieb all diese vielen Aufgaben personell überhaupt bewältigen könne. Und Robin Meis (SPD) mahnte in Bezug auf den Schulentwicklungsplan an, sich die einzelnen Punkte erst einmal in Ruhe anzuschauen. In der Tat ging es beim Vortrag von Biregio nur um eine Kenntnisnahme, der Plan soll jetzt in den Fraktionen beraten werden. Dominik Hoffmann, Leiter Fachbereich D Familie und Bildung, bat darum, den Beratungsbedarf „kurz zu machen“ und noch vor der Sommerpause zu einer Entscheidung zu kommen. Auch Manuel Britsch (Grüne) mahnte die Dringlichkeit für Schaag an. Auf Nachfrage räumte Boyxen ein, allenfalls die Sanierung der Grundschule in Schaag vielleicht vorziehen zu können. Die Verwaltung wies darauf hin, es müsse berücksichtigt werden, dass die Übergangslösung mit Containern nur für maximal fünf Jahre vorgesehen sei und einen zeitnahen Start der Baumaßnahmen dringend notwendig mache.