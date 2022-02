Kaldenkirchen : Eva Vogel folgt auf Ute Kipp als Leiterin der Katholischen Grundschule

Ute Kipp (4.v.l.) wurde von Bürgermeister Christian Küsters (li.) in einer kleinen Feierstunde in den Vorruhestand verabschiedet. Foto: Stadt Nettetal

Kaldenkirchen Wechsel in der Leitung der Katholischen Grundschule in Kaldenkirchen. Die langjährige Schulleiterin Ute Kipp geht in den Vorruhestand, ihre Nachfolgerin ist Eva Vogel.

Mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck trat Ute Kipp, seit Mai 2014 Leiterin der Katholischen Grundschule Kaldenkirchen sowie kommissarische Leiterin des Schulverbundes mit der Katholischen Grundschule in Leuth, Ende Januar in den Vorruhestand.

Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) und Arndt Venten, Fachbereichsleiter Schule, Kultur und Sport, würdigten die Verdienste in einer kleinen Feierstunde, an der auch Thomas Mohr, Schulrat des Kreises Viersen, Elternvertreter und Schulleiterinnen der weiteren Nettetaler Grundschulen Ute Kipp für ihr Engagement und eine stets konstruktive und freundschaftliche Zusammenarbeit dankten.