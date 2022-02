Deutsch-niederländisches Grenzgebiet : Fünf Jahre Haft für Schmuggel von sechs Kilogramm Kokain

Die 1. Strafkammer am Landgericht Krefeld fällte das Urteil Foto: Königs, Bastian (bkö)

Nettetal/Krefeld Ein 46-jähriger Mann aus Wiesbaden wurde in Nettetal auf der A61 mit sechs Kilogramm Kokain erwischt, versteckt in der Mittelkonsole seines Autos. Das Krefelder Landgericht verurteilte ihn jetzt zu fünf Jahren Haft.

Von Sonja Stemes

Vor dem Krefelder Landgericht, 1. Große Strafkammer, wurde jetzt ein 46-Jähriger wegen der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln (BTM) in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit BTM in nicht geringer Menge zu einer Gesamtfreiheitsstrafe in Höhe von fünf Jahren verurteilt.

Konkret war der Angeklagte, der in Wiesbaden wohnt, im September 2021 mit einem Pkw aus den Niederlanden im Gebiet der Stadt Nettetal eingereist. Dort stoppten ihn Polizeibeamte und fanden bei der Durchsuchung des Autos in einem in der Mittelkonsole angebrachten Versteck über sechs Kilogramm Kokain mit einem Wirkstoffgehalt von 81,9 Prozent, das zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt gewesen sei. Außerdem lagen in dem Versteck noch 10.000 Euro in bar.

Der Beschuldigte sagte ausführlich zur Sache aus. Er sei in die Niederlande gefahren, um dort in Amsterdam seinen Cousin am Flughafen abzuholen. Als er schon fast da gewesen sei, habe ihn sein Verwandter jedoch auf dem Handy angerufen und ihm mitgeteilt, dass er das Flugzeug nicht hatte nehmen können. Jener Cousin hatte aber in den Niederlanden eine Verabredung mit zwei Männern, die den Wagen, mit dem der Wiesbadener unterwegs war, kaufen wollten, getroffen. Er bat er seinen Verwandten, sich mit den Interessenten auf einem Parkplatz zu treffen.

Die beiden seien dann auch eine halbe Stunde später dort aufgetaucht. „Sie wollten das Auto direkt bar bezahlen und es später dann in Deutschland übernehmen. Sie hatten zuvor einen Preis von 10.000 Euro mit meinem Cousin vereinbart“, erklärte der 46-Jährige auf der Anklagebank. Er habe eigentlich nicht so viel Bargeld annehmen wollen, „aber die Männer meinten, der Wagen hätte ein Versteck und das würde keiner bei einer eventuellen Kontrolle finden“.