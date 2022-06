Freizeit in Nettetal : Kaldenkirchen feiert eine ganze Woche

Mit dem Konzert der Krefelder Band „Fake“ am Samstagabend wurde die Grenzgold-Kulturwoche in Kaldenkirchen auch laut. Musik gibt es dort wieder am Donnerstag mit drei Formationen ab 19 Uhr. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kaldenkirchen Die Grenzgold-Kulturwoche hat am Samstag begonnen. Die Krefelder Coverband „Fake“ spielte in der Fußgängerzone. Am Sonntag wurde vor allem den Kindern viel geboten.

Zuschauen, Zuhören, Mitmachen und Mitfeiern ist in dieser Woche in Kaldenkirchen angesagt. André Dückers, Marcel Firtz und Alexander Vitt haben nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ihre Grenzgold-Kulturwoche in Kaldenkirchen gestartet. Das Schöne dabei: Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei.

Der Werbering Kaldenkirchen aktiv beteiligt sich dabei mit. Schon vor dem eigentlichen Start am Samstagmittag haben die Einzelhändler in der Fußgängerzone den Freitag und Samstag zu Schnäppchentagen erklärt, bei denen viele besondere Angebote und Prozente in die Geschäfte lockten. Am Samstagabend waren sehr viele Niederländer in den Lokalen in Kaldenkirchen anzutreffen. Aber anders als beim Feierabendmarkt am vergangenen Mittwoch war Kakis Ortskern nicht so gut besucht, wie bei dem schönen Wetter zu erwarten gewesen wäre. Den Freitag als Brückentag haben viele für einen Kurztrip genutzt und der Samstag als dem bisher heißesten Tag hat dann doch viele davon abgehalten, am Abend in die Ortsmitte zu kommen.

Info Filme und Bilder aus der Heimat im Corso-Kino Das Corso-Film-Casino an der Grenzwaldstraße 15 zeigt am Dienstag Filme aus Kaldenkirchen: 15 Uhr: Die letzte Fahrt der Kleinbahn. 16 Uhr: Bilder aus Alt-Kaldenkirchen. 18 Uhr: Forever Young, ein Chor aus Venlo.

Trotzdem freuten sich die Musiker der Krefelder Band „Fake“ ganz ohne Fake, wieder in Kaldenkirchen spielen zu können. Viele kennen sie bereits von früheren Auftritten etwa beim Frühlingsfest. Die Coverband präsentiert Rock- und Pop-Songs der vergangenen 40 Jahre, nicht nur der 80er Jahre. Die aktuelle Besetzung besteht aus Guido Peters (Vocal/Git), Andreas Bremer (Git/Vocal), Stefan Lefen (Keyboards), Martin Sommerkamp (Drums) und Thomas Nisch (Bass). Zu ihrem Repertoire zählen Stücke von Coldplay, Billy Idol, U2, Depeche Mode, Die Ärzte, REM, Kings of Leon, Sunrise Avenue, Prince und vielen anderen. Die Zuhörer in Kaldenkirchen zum Mitsingen zu bewegen, gelang der Band anfangs noch nicht, doch bereits bei „Tausendmal berührt“, dem Hit der Klaus-Lage-Band aus dem Jahr 1984, begannen die ersten Frauen im Publikum zu tanzen.

In der Alten Fabrik stelle Gerd Wagner Bücher vor, die sein Leben verändert haben. Er machte auch neugierig auf die Literaturtage im Oktober. Foto: Heribert Brinkmann

Die Grenzgold-Woche begann am Samstag angenehm kühl in der Alten Fabrik an der Venloer Straße. Nach fast abgeschlossener Renovierung öffnete Nicole Terstappen die Pforten ihres Kulturtempels. Im ersten Stock präsentierte sie ihre Sammlung aus Kunst, Kitsch und Skurrilem. Dazu gehört auch ein lebensgroßes Plastik-Einhorn im großen Saal. In der Alten Fabrik befindet sich auch die Zeichenschule. Dort zeichnete die Illustratorin Maria Cobbers zusammen mit Kindern und Jugendlichen.

Zaungast am Bürgerhaus am Ende der Fußgängerzone. Foto: Heribert Brinkmann

„Lesen macht süchtig!“ war die Schnupperstunde mit dem „Suchtberater“ Gerd Wagner in der Alten Fabrik überschrieben. Der Vorsitzende des Vereins Nettetaler Literaturtage stellte seine ganz persönliche Liste vor von Büchern, die ihn im Leben geprägt haben. Angefangen vom Vorlese-Kinderbuch „Häschen geht einkaufen“ über Erich Kästner und Stanislaw Lem oder J. D. Salingers „Der Fänger im Roggen“ über einen 16-Jährigen in New York. Aber es gab auch Unbekanntes zu entdecken wie „Lichtjahre“ von James Salter, einem Amerikaner, dessen Bücher Zeit seines Lebens ein Geheimtipp blieben.