Kirchliches Leben in Nettetal : Evangelische Gemeinde feiert „350 Jahre Hofkirche“

Die evangelische Kirche in Kaldenkirchen wurde vor 350 Jahren versteckt als Hofkirche errichtet. Sie gehört zu den ältesten im Rheinland. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Kaldenkirchen 1672, vor 350 Jahren, wurde in Kaldenkirchen mit dem Bau einer evangelischen Kirche begonnen. Vorher gab es nur Predigträume in Wohnhäusern. So entstand eine Hofkirche, die nicht direkt von der Straße aus gesehen werden kann.

(hb) Die Evangelische Kirchengemeinde Kaldenkirchen feiert in diesem Jahr 350 Jahre Reformierte Hofkirche Kaldenkirchen. Wegen der Corona-Bedingungen wird es dazu kein großes Fest geben, dafür werden das ganze Jahr über einzelne Veranstaltungen zum Jubiläum angeboten. Das Festjahr beginnt am Sonntag, 20. März, um 17 Uhr mit dem Orgelmärchen „Der verschwundene Zauberstab. Eine Geschichte für Erzähler und Orgel“ von Harald Nickel für Kinder von fünf bis zehn Jahren mit Kirchenmusikerin Ingrid Koziol und Erzählern.

Am Sonntag, 22. Mai, geht es um 18 Uhr weiter mit dem Vortrag „Die reformierten Hofkirchen am Niederrhein“. Den Vortrag mit Bildern hält Kantor i.R. KMD Udo Witt, Mönchengladbach. Beim Pfingstgottesdienst am 5. Juni, 10 Uhr bieten Kirchenchor und Pfarrer Andreas Grefen Schlaglichter zu Ereignissen aus der Gemeindegeschichte rund um die Hofkirche Kaldenkirchen.

Eine kleine Chorgruppe sorgt am Sonntag, 12. Juni, 17 Uhr für eine „Geistliche Abendmusik“. Und am Sonntag, 19. Juni, wird um 15 Uhr das Kindermusical „Tuishi Pamoja. Eine Freundschaft in der Savanne“ mit Kindern der OGS der GGS Kaldenkirchen unter der Leitung von Elli Jongmanns und Ingrid Koziol aufgeführt. Im August und September gibt es eine „Kirchenrallye für Kinder und Jugendliche“ (ab dem Grundschulalter) mit den Jugendleiterinnen Elli Jongmanns und Angelika Witte.

Am Sonntag, 11. September, wird es beim Gemeindefest auf dem Gelände des Jugendzentrums „Spielecafé“ an der Friedrichstraße 46-48 viele Aktionen zum Kirchenjubiläum geben. Und am Sonntag, 27. November, erklingt um 16 Uhr „Musik im Advent“ mit Chor- und Orgelmusik unter der Leitung von Kirchenmusikerin Ingrid Koziol.

(hb)