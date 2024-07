Gastronomie in Nettetal Seenstadt ganz ohne Lokale am Wasser

Mit berechtigtem Stolz nennt sich Nettetal auch die Seenstadt. Schon ein kurzer Blick auf die Karte zeigt: Seen gibt es reichlich, der Ortskundige ergänzt: die pure Idylle. Wie schön wäre es, wenn es vornehmlich in den wärmeren Jahreszeiten möglich wäre, in einem Seerestaurant den Blick in die Natur genießen zu können. Im Poelvenn See, im Krickenbecker See, im De Wittsee, im Nettebruch und natürlich auch im Quellensee war in früherer Zeit nicht nur das Baden erlaubt, dort konnte man in den entsprechenden Restaurationen auch die kulinarische Heimat gestalten. Doch diese Zeiten sind vorbei. Fast.